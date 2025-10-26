Багато пенсіонерів не хочуть сидіти без діла, тому знаходяться в активному пошуку роботи в Київській області.

Все більше компаній пропонують роботу для пенсіонерів у Київській області, де можна знайти заняття відповідно до своїх можливостей, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Київській області наразі стає більш затребуваною. Серед пропозицій на платформі work.ua є вакансії для тих, хто має досвід у певній сфері, а також простіші варіанти, де головне - відповідальність.

До прикладу, в Pavlova Nails Studio шукають майстра з манікюру. Салон пропонує заробітну плату від 40 000 до 120 000 гривень залежно від кількості клієнтів.

Основні обов’язки полягають у виконанні манікюру або педикюру, консультуванні клієнтів щодо догляду за нігтями та шкірою, а також забезпеченні високої якості обслуговування.

Для цієї зайнятості потрібен досвід від одного року, комунікабельність, пунктуальність і бажання вдосконалюватися. У салоні створено комфортні умови, є зручна локація біля метро Кловська чи Либідська.

Також доступна позиція фахівця з догляду за собаками у компанії Apopo. Вона розташована у селі Красилівка Броварського району. Заробітна плата сягає 27 000 гривень.

Основні завдання включають годування собак, забезпечення їх водою, догляд, прибирання розплідників та спостереження за станом тварин.

Ще один варіант, який може зацікавити тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Київській області, це вакансія двірника в бізнес-центрі неподалік метро Кловська. Заробітна плата становить 19 000, виплачується двічі на місяць.

Праця організована вахтовим методом тиждень через тиждень. Проживання безкоштовне, а щоденна оплата становить 1100 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.