Многие пенсионеры не хотят сидеть без дела, потому находятся в активном поиске работы в Киевской области.

Все больше компаний предлагают работу для пенсионеров в Киевской области, где можно найти занятия в соответствии со своими возможностями, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Киевской области становится более востребованной. Среди предложений на платформе work.ua есть вакансии для тех, кто имеет опыт в определенной сфере, а также более простые варианты, где главное – ответственность.

К примеру, в Pavlova Nails Studio ищут мастера по маникюру. Салон предлагает заработную плату от 40000 до 120000 гривен в зависимости от количества клиентов.

Основные обязанности заключаются в выполнении маникюра или педикюра, консультировании клиентов по уходу за ногтями и кожей, а также обеспечении высокого качества обслуживания.

Для этой занятости требуется опыт от одного года, коммуникабельность, пунктуальность и желание совершенствоваться. В салоне созданы комфортные условия, есть удобная локация возле метро Кловская или Лыбидская.

Также доступна позиция специалиста по уходу за собаками в компании Apopo. Она находится в селе Красиловка Броварского района. Заработная плата составляет 27 000 гривен.

Основные задачи включают в себя кормление собак, обеспечение их водой, уход, уборку питомников и наблюдение за состоянием животных.

Еще один вариант, который может заинтересовать ищущих работу для пенсионеров в Киевской области, это вакансия дворника в бизнес-центре недалеко от метро Кловская. Заработная плата составляет 19000, выплачивается дважды в месяц.

Труд организован вахтовым методом неделю через неделю. Проживание бесплатно, а ежедневная оплата составляет 1100 грн.

