Все більше людей прагнуть залишатися зайнятими навіть після виходу на заслужений відпочинок, а тому вони шукають роботу для пенсіонерів у Черкаській області.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області стає способом не лише отримати додатковий дохід, а й дає можливість бути серед людей, відчувати себе потрібними і корисними, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, на ринку праці є чимало пропозицій для досвідчених спеціалістів.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області передбачає стабільні умови, достойну оплату і дружню атмосферу.

Серед таких варіантів є вакансія зварювальника напівавтоматом. Заробітна плата становить від 35 000 до 40 000. Виробництво розширюється, тому шукають відповідальних фахівців, які вміють взаємодіяти з технікою і хочуть гарно заробляти.

Роботодавець надає житло на території підприємства тим, хто його потребує. Основне завдання працівника полягає у виконанні зварювання напівавтоматом на серійному виробництві обладнання.

Ще одна робота для пенсіонерів у Черкаській області пропонується у компанії ТОВ «Прудивус». Тут шукають верстатника деревообробних верстатів із досвідом від одного року.

Заробітна плата становить 20 000–25 000, а також передбачена премія залежно від обсягу виготовленої продукції. Підприємство розташоване в Умані, тож вакансія підійде тим, хто має навички взаємодії з деревом.

Основні обов’язки включають керування деревообробними верстатами, виготовлення деталей для меблів і контроль якості готової продукції.

Також є позиція столяра у компанії «СМ-Україна» з оплатою від 21 000 до 33 000. Серед обов’язків є виготовлення та обробка дерев’яних деталей, складання меблевих конструкцій і дотримання технологічних вимог.

