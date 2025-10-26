Все больше людей стремятся оставаться занятыми даже после выхода на заслуженный отдых, поэтому они ищут работу для пенсионеров в Черкасской области.

Работа для пенсионеров в Черкасской области становится способом не только получить дополнительный доход, но и позволяет быть среди людей, чувствовать себя нужными и полезными, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, на рынке труда есть немало предложений для опытных специалистов.

Работа для пенсионеров в Черкасской области подразумевает стабильные условия, достойную оплату и дружескую атмосферу.

Среди таких вариантов есть вакансия сварщика полуавтоматом. Заработная плата составляет от 35 000 до 40 000. Производство расширяется, поэтому ищут ответственных специалистов, умеющих взаимодействовать с техникой и желающих хорошо зарабатывать.

Работодатель предоставляет жилье на территории предприятия нуждающимся. Основная задача работника состоит в выполнении сварки полуавтоматом на серийном производстве оборудования.

Еще одна работа для пенсионеров Черкасской области предлагается в компании ООО «Прудивус». Здесь ищут станки деревообрабатывающих станков с опытом от одного года.

Заработная плата составляет 20 000-25 000, а также предусмотрена премия в зависимости от объема произведенной продукции. Предприятие расположено в Умани, поэтому вакансия подойдет тем, кто имеет навыки взаимодействия с деревом.

Основные обязанности включают в себя управление деревообрабатывающими станками, изготовление деталей для мебели и контроль качества готовой продукции.

Также есть позиция столяра у компании «СМ-Украина» с оплатой от 21 000 до 33 000. Среди обязанностей есть изготовление и отделка деревянных деталей, сборка мебельных конструкций и соблюдение технологических требований.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области: кому могут остановить выплаты

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.