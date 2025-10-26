Дефіцит продуктів в Одеській області безпосередньо впливає на гаманці місцевих мешканців, адже за звичні позиції потрібно платити значно більше.

Дефіцит продуктів в Одеській області вже помітно на прикладі мʼяса свиней, повідомляє Politeka.

На ринках та полицях супермаркетів вже помітне суттєве здорожчання м’яса. Поголів’я свиней у приватних господарствах скорочується, а пропозиція на внутрішньому ринку не встигає за попитом.

Цей стан справ формує сьогодні значний дефіцит продуктів в Одеській області. За інформацією аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі - на 60%.

Основною причиною такого стрибка стало зменшення поголів’я до 4,5 мільйона голів переважно у приватних господарствах. Це призвело до нестачі на ринку та стимулювало подальше підвищення закупівельних розцінок.

У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Ці процеси підсилюють дефіцит продуктів в Одеській області, роблячи м’ясо менш доступним для населення.

Ситуацію намагаються виправити завдяки посиленню імпорту. Лише у серпні 2025 року в Україну було ввезено 4,6 тисяч тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за 8 місяців цього року постачання склало 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Це найвищий показник із 2022 року. До кінця року очікується, що обсяги імпорту перевищать 25 тисяч тонн. Основна частина постачань відбудеться у другій половині року.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.