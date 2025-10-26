Дефицит продуктов в Одесской области оказывает непосредственное влияние на кошельки местных жителей, ведь за привычные позиции нужно платить значительно больше.

Дефицит продуктов в Одесской области уже виден на примере мяса свиней, сообщает Politeka.

На рынках и полках супермаркетов уже заметно существенное удорожание мяса. Поголовье свиней в частных хозяйствах сокращается, а предложение на внутреннем рынке не успевает спрос.

Это положение дел формирует значительный дефицит продуктов в Одесской области. По информации аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении – на 60%.

Основной причиной такого скачка стало уменьшение поголовья до 4,5 миллиона голов преимущественно в частных хозяйствах. Это привело к нехватке рынка и стимулировало дальнейшее повышение закупочных расценок.

В сентябре стоимость живой массы свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Эти процессы усиливают дефицит продуктов в Одесской области, делая мясо менее доступным для населения.

Ситуацию пытаются поправить благодаря усилению импорта. Только в августе 2025 года в Украину было ввезено 4,6 тысячи тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за 8 месяцев этого года поставки составили 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Это самый высокий показатель с 2022 года. До конца года ожидается, что объемы импорта превысят 25 тысяч тонн. Основная часть поставок состоится во второй половине года.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 7% больше, чем в январе.

