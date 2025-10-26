График отключения света в неделю с 27 октября по 2 ноября в Черниговской области охватывает несколько населенных пунктов.

График отключения света в неделю с 27 октября по 2 ноября в Черниговской области предусматривает проведение плановых работ в рамках Остерской общины Черниговского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте самого общества.

27 октября 2025 с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно приостановлено из-за выполнения ремонтных мероприятий на воздушной линии электропередачи. Отключение будет касаться города Остер, где без напряжения останутся участки на улицах А.А. Грановского, Бондаревского, Строителей, Б. Хмельницкого.

А также: Воскресенской, Героев 66-й бригады, Грушевского, Деснянской, Днепровской флоталии, Довженко, Зайцева, Уютной, Ковальской, Коцюбинского, Мира, Независимости, Низовой, Оболонской, Овчарова, Партизанской, Семьи Птухи, Соломии Крушины и других. Также в список входит переулок Родины Птухи.

На следующий день, 28 числа , в Крехаеве запланированы аналогичные технические действия с 09:00 до 17:00. Отключение коснется объектов на Мартовской, Гаевой, Европейской, Киевской, Лисиновской, Лесной, Партизанской, Садовой, Свято-Троицкой улицах и переулке Лесном.

30 числа работы продолжатся, охватив отдельные части Остра: Воскресенскую, Мира, Независимости. В этот же день энергоснабжение приостановят в Евминце, Киевской и Насосной, а также в Крехаеве в ряде адресов, среди которых 1 Мая, Богданенко, Деснянская, Луговая, Лесная, Партизанская, Рожок, Свято-Троицкая, Шевченко и ряд переулков.

31 октября запланировано еще одно выключение, которое продлится в стандартном промежутке — с 09:00 до 17:00. В тот день технические бригады будут работать на воздушных линиях, питающих Остер и близлежащие территории. Согласно обновленным данным, график отключения света на неделю с 27 октября по 2 ноября в Черниговской области охватывает несколько населенных пунктов общества, где будут проводиться профилактические мероприятия по поддержанию стабильности электропередачи.

