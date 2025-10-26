З 1 листопада стартують нові можливості для ВПО, які хочуть отримати безкоштовне житло у Дніпрі, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Дніпрі є частиною державних заходів, спрямованих на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих умовах. повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Дніпрі передбачено в межах оновленої програми Міністерства соціальної політики.

Відомство повідомило, що серед переселенців є чимало людей похилого віку, які нині мешкають у санаторіях. Частина з них хотіла б переїхати до сільської місцевості.

Тому Мінсоцполітики планує провести опитування, щоб дізнатися, де саме вони хотіли б жити. Це допоможе врахувати реальні потреби людей і краще організувати розселення.

Крім того, міністерство працює над підтримкою громад, у яких є порожні будинки або квартири. Такі населені пункти можуть отримати допомогу на облаштування прихистку для ВПО, щоб воно відповідало мінімальним стандартам комфорту.

Окрему увагу держава приділяє людям, які після тривалого догляду за близькими або медичних процедур залишилися без стабільного місця проживання.

Для них також є варіант безкоштовного житла у Дніпрі чи інших містах з 1 листопада. Йдеться про проживання у спеціально обладнаних приміщеннях. Термін проживання без оплати обмежений до одного року.

У межах такої послуги переселенці отримають не лише дах над головою, а й необхідні умови для самостійного життя. Йдеться про кухонне обладнання, можливість приготування їжі, допомогу у веденні побуту, соціальну підтримку та сприяння у вирішенні повсякденних питань.

Ще одна можливість для внутрішньо переміщених осіб - «єОселя». Вона створена для підтримки тих, хто бажає придбати власний дім чи квартиру.

Наразі ініціатива діє у 238 громадах десяти областей України. Загалом нею можуть скористатися понад 6 мільйонів громадян, серед яких близько 4 мільйонів належать до соціально вразливих груп.

