С 1 ноября стартуют новые возможности для ВПЛ, которые хотят получить бесплатное жилье в Днепре, так что рассказываем об этом подробнее.

Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Днепре является частью государственных мер, направленных на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Днепре предусмотрено в рамках обновленной программы Министерства социальной политики.

Ведомство сообщило, что среди переселенцев есть немало пожилых людей, которые сейчас проживают в санаториях. Часть из них хотела бы переехать в сельскую местность.

Поэтому Минсоцполитики планирует провести опрос, чтобы узнать, где именно они хотели бы жить. Это поможет учесть реальные потребности людей и лучше организовать расселение.

Кроме того, министерство работает над поддержкой общин, у которых есть пустые дома или квартиры. Такие населенные пункты могут получить помощь на обустройство убежища для ВПЛ, чтобы оно соответствовало минимальным стандартам комфорта.

Отдельное внимание государство уделяет людям, которые после длительного ухода за близкими или медицинскими процедурами остались без стабильного места жительства.

Для них есть вариант бесплатного жилья в Днепре или других городах с 1 ноября. Речь идет о проживании в специально оборудованных помещениях. Срок проживания без оплаты ограничен до одного года.

В рамках такой услуги переселенцы получат не только крышу над головой, но и необходимые условия для самостоятельной жизни. Речь идет о кухонном оборудовании, возможности приготовления пищи, помощи в ведении быта, социальной поддержке и содействии в решении повседневных вопросов.

Еще одна возможность для внутренне перемещенных лиц – «еселя». Она создана для поддержки тех, кто хочет приобрести собственный дом или квартиру.

В настоящее время инициатива действует в 238 общинах десяти областей Украины. В общей сложности ею могут воспользоваться более 6 миллионов граждан, среди которых около 4 миллионов принадлежат к социально уязвимым группам.

