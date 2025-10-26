Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчутно змінює доступність товарів та потребує уважного підходу до покупок.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області у жовтні 2025 року позначилося на вартості молочних виробів, доступних у місцевих магазинах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Вершки Простонаше 10% об’ємом 200 мл нині коштують у середньому 36,19. Megamarket пропонує за 38,40, Metro — 35,67, Novus — 34,49. У вересні середня ціна становила 34,44, тож за місяць вартість піднялася на 3,05.

Сметана Простонаше 20% (340 г) продається зараз за середньою ціною 65,75. У Megamarket і Novus вона коштує 66,90, Metro — 63,44. За місяць ціна зросла на 1,07.

Сир кисломолочний Простонаше 9% вагою 300 г у жовтні пропонується в середньому за 93,70. Megamarket продає за 95,70, Metro — 91,40, Novus — 93,99. У вересні середня вартість була 92,46, отже зростання склало 1,17.

Індекс споживчих цін свідчить, що у період з 22 вересня до 22 жовтня 2025 року вершки коливалися від 33,13 до 36,19, сметана — від 64,67 до 65,75, сир — від 92,20 до 93,70. Такі коливання демонструють поступове підвищення вартості основних молочних продуктів, що впливає на бюджети сімей і змушує ретельніше планувати закупівлі. Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчутно змінює доступність товарів та потребує уважного підходу до покупок.

Крім того, у Кіровоградській області також виник дефіцит хліба.

Головною причиною такої ситуації експерти називають небажання українських сільгоспвиробників сіяти жито. Врожайність цієї культури на третину нижча, ніж у пшениці — до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно.

