Подорожание продуктов в Кировоградской области значительно изменяет доступность товаров и требует внимательного подхода к покупкам.

Подорожание продуктов в Кировоградской области в октябре 2025 года сказалось на стоимости молочных изделий, доступных в местных магазинах, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Сливки простонаше 10% объемом 200 мл сейчас стоят в среднем 36,19. Megamarket предлагает за 38,40, Metro – 35,67, Novus – 34,49. В сентябре средняя цена составила 34,44, так что за месяц стоимость поднялась на 3,05.

Сметана Простонаше 20% (340 г) продается сейчас по средней цене 65,75. В Megamarket и Novus она стоит 66,90, Metro – 63,44. За месяц цена выросла на 1,07.

Сыр кисломолочный Просто наше 9% весом 300 г в октябре предлагается в среднем за 93,70. Megamarket продает за 95,70, Metro – 91,40, Novus – 93,99. В сентябре средняя стоимость была 92,46, так что рост составил 1,17.

Индекс потребительских цен свидетельствует, что в период с 22 сентября по 22 октября 2025 года сливки колебались от 33,13 до 36,19, сметана — от 64,67 до 65,75, сыр — от 92,20 до 93,70. Такие колебания демонстрируют постепенное повышение стоимости основных молочных продуктов, что влияет на бюджеты семей и заставляет более тщательно планировать закупки. Подорожание продуктов в Кировоградской области значительно изменяет доступность товаров и требует внимательного подхода к покупкам.

Кроме того, в Кировоградской области возник дефицит хлеба.

Главной причиной такой ситуации эксперты называют нежелание украинских сельхозпроизводителей сеять рожь. Урожайность этой культуры на треть ниже, чем у пшеницы - до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.