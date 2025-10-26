Спеціалісти ДТЕК попередили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

У Дніпропетровській області, окрім можливих стабілізаційних чи аварійних знеструмлень, діятимуть також планові графіки відключення світла з 27 жовтня по 2 листопада, пише Politeka.

Ці обмеження будуть повʼязані з проведенням профілактичних робіт у мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема, за даними ДТЕК, у понеділок, 27 жовтня, в Дніпропетровській області діятимуть такі графіки відключення світла:

м. Камʼянське (вул. Стрілецька, Губенка, Зоряна, Ковалевича, Козача, Літня, Коротка, Криничанська, Листопадова, Луференка, Любомирівська, Новорічна, Орлика, Петриківська, Приморська, Романової, Січова, Сокуренка, Українська, Херсонський шлях, Царичанська, Чумацька, Яблунева, Залізняка, Дальня) – з 8:00 до 18:00;

с. Братське (вул. Авіаційна, Зоряна) – з 8:30 до 18:00;

села Шевченківка (Кутузова, Шкільна, пров. Степовий), Любомирівка (Вишнева, Врожайна, Лісна, Сквозна) – з 8:00 до 19:00;

с. Кряжове – з 12:00 до 18:00.

У вівторок, 28 числа, як повідомляє Politeka, обмеження приблизно з 8 до 18 години торкнуться таких населених пунктів:

Любомирівка (40-річчя Перемоги, Вишнева, Калинова, Лісна, Молодіжна, Садова, Центральна, Сквозна);

Царичанка (Південна, Центральна);

Камʼянське (Айвазовського, Дальня, Олександра Алексєєнка, Звенигородська, Сорочинська, бульвар Героїв);

Сурсько-Литовське (Берегова, Лисогірська).

Також ДТЕК попереджає про часткові графіки відключення світла на середу, 29 жовтня, в селі Межиріч у Павлоградському районі Дніпропетровської області – з 8:00 до 18:30 без електроенергії там залишаться мешканці будинків по вул. Сонячна, Яцуненка, Соборна, Зелена, Мавринська, Широка, Шевченка та ін.

