Специалисты ДТЭК предупредили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на неделю с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

В Днепропетровской области, кроме возможных стабилизационных или аварийных обесточений, будут действовать также плановые графики отключения света с 27 октября по 2 ноября, пишет Politeka.

Эти ограничения будут связаны с проведением профилактических работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 27 октября, в Днепропетровской области будут действовать следующие графики отключения света:

г. Каменское (ул. Стрелецкая, Губенко, Звездная, Ковалевича, Казачья, Летняя, Короткая, Криничанская, Ноябрьская, Луференко, Любомировская, Новогодняя, ​​Орлика, Петриковская, Приморская, Романовой, Сечевая, Сокуренко, Украинская, Херсонский путь, Царичанская, Чумацкая, Железняка, Дальняя) – с 8:00 до 18:00;

с. Братское (ул. Авиационная, Звездная) – с 8:30 до 18:00;

села Шевченковка (Кутузова, Школьная, пер. Степной), Любомировка (Вишневая, Урожайная, Лесная, Сквозная) – с 8:00 до 19:00;

с. Кряжево – с 12:00 до 18:00.

Во вторник, 28 числа, как сообщает Politeka, ограничения примерно с 8 до 18 часов коснутся таких населенных пунктов:

Любомировка (40-летие Победы, Вишневая, Калиновая, Лесная, Молодежная, Садовая, Центральная, Сквозная);

Царичанка (Южная, Центральная);

Каменское (Айвазовского, Дальняя, Александра Алексеенко, Звенигородская, Сорочинская, бульвар Героев);

Сурско-Литовское (Береговая, Лысогорская).

Также ДТЭК предупреждает о частичных графиках отключения света на среду, 29 октября, в селе Межирич в Павлоградском районе Днепропетровской области - с 8:00 до 18:30 без электроэнергии там останутся жильцы домов по ул. Солнечная, Яцуненко, Соборная, Зеленая, Мавринская, Широкая, Шевченко и т.д.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.