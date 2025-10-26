В Днепропетровской области, кроме возможных стабилизационных или аварийных обесточений, будут действовать также плановые графики отключения света с 27 октября по 2 ноября, пишет Politeka.
Эти ограничения будут связаны с проведением профилактических работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.
В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 27 октября, в Днепропетровской области будут действовать следующие графики отключения света:
- г. Каменское (ул. Стрелецкая, Губенко, Звездная, Ковалевича, Казачья, Летняя, Короткая, Криничанская, Ноябрьская, Луференко, Любомировская, Новогодняя, Орлика, Петриковская, Приморская, Романовой, Сечевая, Сокуренко, Украинская, Херсонский путь, Царичанская, Чумацкая, Железняка, Дальняя) – с 8:00 до 18:00;
- с. Братское (ул. Авиационная, Звездная) – с 8:30 до 18:00;
- села Шевченковка (Кутузова, Школьная, пер. Степной), Любомировка (Вишневая, Урожайная, Лесная, Сквозная) – с 8:00 до 19:00;
- с. Кряжево – с 12:00 до 18:00.
Во вторник, 28 числа, как сообщает Politeka, ограничения примерно с 8 до 18 часов коснутся таких населенных пунктов:
- Любомировка (40-летие Победы, Вишневая, Калиновая, Лесная, Молодежная, Садовая, Центральная, Сквозная);
- Царичанка (Южная, Центральная);
- Каменское (Айвазовского, Дальняя, Александра Алексеенко, Звенигородская, Сорочинская, бульвар Героев);
- Сурско-Литовское (Береговая, Лысогорская).
Также ДТЭК предупреждает о частичных графиках отключения света на среду, 29 октября, в селе Межирич в Павлоградском районе Днепропетровской области - с 8:00 до 18:30 без электроэнергии там останутся жильцы домов по ул. Солнечная, Яцуненко, Соборная, Зеленая, Мавринская, Широкая, Шевченко и т.д.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.
Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.
Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.