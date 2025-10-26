Графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Запорізькій області охоплює кілька районів.

Графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Запорізькій області оприлюднено для мешканців кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Протягом зазначеного періоду енергетики виконуватимуть планові ремонтні роботи на електрообладнанні.

29 жовтня з 09:00 до 17:00 без електропостачання перебуватимуть окремі будинки у селах Придніпровське та Мар’ївка. У Придніпровському роботи триватимуть на вулиці Набережна за адресами 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40. У Мар’ївці ремонт охопить вулиці Пшеничну, Українську та Миру, де тимчасово відключать живлення за кількома десятками адрес.

30 числа заплановані роботи у Відрадному, Лукашевому, Мар’ївці та Лежиному. У Відрадному відключення триватимуть з 08:00 до 11:00, а також окремо з 14:00 до 17:00 — по вулицях Вишневій, Вільній, Молодіжній, Набережній, Профсоюзній і Шевченка. У Лукашевому, Мар’ївці та Лежиному з 09:00 до 17:00 проходитимуть ремонти на вулицях Дніпровській, Садовій, Семена Навари, Північному й Степовому провулках, а також на кількох інших адресах.

31 жовтня у проміжку з 15:00 до 18:00 електропостачання буде тимчасово припинене у селах Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке. У цей же день з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у Розумівці, де частина абонентів на вулицях Лісна та Парамонова залишиться без живлення.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Запорізькій області охоплює кілька районів, де заплановано технічні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

