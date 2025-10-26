График отключения света в неделю с 27 октября по 2 ноября в Запорожской области охватывает несколько районов.

График отключения света на неделю с 27 октября по 2 ноября в Запорожской области обнародован для жителей нескольких населенных пунктов.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В течение указанного периода энергетики будут выполнять плановые ремонтные работы на электрооборудовании.

29 октября с 09:00 до 17:00 без электроснабжения будут находиться отдельные дома в селах Приднепровское и Марьевка. В Приднепровском работы будут продолжаться на улице Набережная по адресам 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40. В Марьевке ремонт охватит улицы Пшеничную, Украинскую и Миру, где

30 числа запланированы работы в Отрадном, Лукашево, Марьевке и Лежино. В Отрадном отключения будут продолжаться с 08:00 до 11:00, а также с 14:00 до 17:00 — по улицам Вишневой, Свободной, Молодежной, Набережной, Профсоюзной и Шевченко. В Лукашево, Марьевке и Лежино с 09:00 до 17:00 будут проходить ремонты на улицах Днепровской, Садовой, Семена Навары, Северном и Степном переулках, а также по другим адресам.

31 октября в промежутке с 15:00 до 18:00 электроснабжение будет временно прекращено в селах Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое. В этот же день с 09:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в Разумовке, где часть абонентов на улицах Лесной и Парамоновой останется без питания.

