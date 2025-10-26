ДТЭК объявил о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

В Одесской области в течение недели с 27 октября по 2 ноября 2025 года снова будут применять местные графики отключения света, пишет Politeka.

В этом материале речь идет именно о плановых локальных обесточениях, связанных с проведением ремонтно-профилактических работ в электросетях. Обычные графики стабилизационных отключений света и информацию об аварийных ограничениях на 27 октября-2 ноября ищите на официальных страницах ДТЭК.

В частности, энергетики предупреждают, что в понедельник, 27 числа, обесточивания состоятся в пределах Фонтанской сельской территориальной общины в Одесской области:

Фонтанка (ул. Молодежная, Филатова, Айвазовского, Западная, Морская, Педагогическая, пер. Учительский) – с 8:00 до 20:00;

Александровка (Береговая, Победы, Грушевского, Лазурная, Луговая, Охотничья, Набережная, Новая, Александровская, Приморская, Садовая, Леси Украинки, Франко, Футболистов, Центральная и др.) – с 8:00 до 19:00;

частично Вапнярка, Светлое, Новая Дофиновка – с 8:00 до 17:00.

В городе Килия ограничения будут действовать в течение двух дней, в понедельник и вторник, с 8:00 до 19:00 для домов по улицам Весенняя, Александра Кошица, Морская, Леси Украинки, Урожайная, Ягодная, сообщает Politeka.

Также, по данным ДТЭК, на территории Южненской общины в Одесской области графики отключения света будут действовать 27 и 28 октября с 8:00 до 17:00 в поселке Новые Беляри и селе Григоровка по ул. Черноморская.

Кроме того, в пределах Куяльницкой общины плановые обесточивание с 8 до 19 часов будут проходить 27.10 в селах Нестоита и Глубочек по ул. Центральная. В с. Глубочек такие же ограничения повторятся и 29.10.

