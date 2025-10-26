ДТЕК оголосив про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

В Одеській області протягом тижня з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року знову будуть застосовувати місцеві графіки відключення світла, пише Politeka.

У цьому матеріалі мова йде саме про планові локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтно-профілактичних робіт в електромережах. Звичайні графіки стабілізаційних відключень світла та інформацію про аварійні обмеження на 27 жовтня-2 листопада шукайте на офіційних сторінках ДТЕК.

Зокрема енергетики попереджають, що в понеділок, 27 числа, знестурмлення відбудуться в межах Фонтанської сільської територіальної громади в Одеській області:

Фонтанка (вул. Молодіжна, Філатова, Айвазовського, Західна, Морська, Педагогічна, пров. Вчительський) – з 8:00 до 20:00;

Олександрівка (Берегова, Перемоги, Грушевського, Лазурна, Лугова, Мисливська, Набережна, Нова, Олександрівська, Приморська, Садова, Лесі Українки, Франка, Футболістів, Центральна та ін.) – з 8:00 до 19:00;

частково Вапнярка, Світле, Нова Дофінівка – з 8:00 до 17:00.

У місті Кілія обмеження діятимуть протягом двох днів, у понеділок і вівторок, з 8:00 до 19:00 для будинків по вулицях Весняна, Олександра Кошиця, Морська, Лесі Українки, Урожайна, Ягідна, повідомляє Politeka.

Також, за даними ДТЕК, на території Южненської громади в Одеській області графіки відключення світла діятимуть 27 та 28 жовтня з 8:00 до 17:00 у селищі Нові Білярі та селі Григорівка по вул. Чорноморська.

Крім того, у межах Куяльницької громади планові знестурмлення з 8 до 19 години відбуватимуться 27.10 в селах Нестоїта та Глибочок по вул Центральна. У с. Глибочок такі ж обмеження повторяться і 29.10.

