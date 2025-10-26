В ДТЭК начали предупреждать жителей Киевской области о локальных графиках отключения света на период с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Локальные графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в сетях, будут действовать в Киевской области с 27 октября по 2 ноября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 27 октября, графики отключения света будут применять в следующих населенных пунктах области:

Переяслав (ул. Гаяринская, Городищенская, Квитки-Основьяненко, Казацкая, Лесика Анатолия, Мищанская, Петропавловская, Подварская, Потапенко Ярослава, пер. 1-й Подварский) – с 8:30 до 19:00;

Лубянка, Бородянка (Бучанская, Макаровская, Селекционная, Семашко, пер. Липовый) – с 8:30 до 18:30;

Козин (Весенняя, Заречная, Иржавская, Береговая, Луговая, Мира, Новая, Старокиевская, Урочище Козин, пер. Звездный, ж/м "Козинский", СО "Междуречье-1") – с 8:30 до 19:30;

Кагарлык (Европейская, Ставковая, Саксаганского, Квитки Цисык), Антоновка (Вишневая, Дружбы, Шевченко, Киевская) – с 8:30 до 18:30.

Кроме того, в пределах Кагарлыкской общины на 27.10 запланировано длительное обесточивание с 00:00 до 23:59 в селах Вороновка, Халча и Демовщина (частично), сообщает Politeka.

В селе Богдановка Великодимерской общины графики отключения света будут действовать в течение двух дней, в понедельник и вторник, с 9 до 19 часов для домов по улицам Строительная, Просвещенская, Парникова, Богдана Хмельницкого, переулке Лучевой.

О других плановых обесточениях в Киевской области на период с 27 октября по 2 ноября энергетики объявит позже. А за информацией о стабилизационных и аварийных ограничениях электроснабжения следите на официальных страницах ДТЭК.

