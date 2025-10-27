Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области заставляет местных жителей каждый раз пересматривать свои расходы и тщательно планировать бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области задело жителей нескольких городов, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области официально зафиксировано в документе Казатинского городского совета. В последний раз стоимость вывоза мусора меняли еще в 2022 году, когда цена составляла 25 гривен 60 копеек.

Однако в июне этого года городской совет снова заявил о намерении пересмотреть расценки, ведь действующие цифры сочли экономически необоснованными. За этот период существенно выросла минимальная зарплата, прожиточный минимум и стоимость материалов, необходимых для утилизации отходов.

Поэтому с 1 августа для жителей многоэтажек установлена ​​средневзвешенная цена в размере 37 гривен 62 копейки с человека в месяц. Для частного сектора стоимость составляет 35 гривен 10 копеек.

Начальник управления ЖКХ Иван Вовкодав подтвердил, что конкурс на определение исполнителя провели в июле, и тогда КП «Чистый город» подало обновленные расценки.

В результате оплата за мусор выросла почти на половину, что стало ощутимым для местных жителей. Жителям Казатина приходится платить за вывоз мусора на 10–12 грн больше.

Не обошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области и Калиновку. Там депутаты городского совета приняли решение поднять стоимость водоснабжения и водоотвода.

Новые цены начали действовать с июля и выросли почти на 40 процентов. Теперь для населения один кубометр стоит 67.20 грн, в то время как бюджетные учреждения платят более 160 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право