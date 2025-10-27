Місцеві жителі у Миколаївській області відчули на собі реальну різницю у рахунках за житлово-комунальні послуги через підвищення тарифів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося багатьох населених пунктів і стало неприємним сюрпризом для місцевих, повідомляє Politeka.

Розбираємося, де саме та наскільки підвищились тарифи на комунальні послуги у Миколаївській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області зачепило Вознесенськ. Тут на початку 2025 року запровадили нові розцінки на централізоване водопостачання - 34,89 грн за кубічний метр із ПДВ та водовідведення - 11,06 грн за кубічний метр із ПДВ.

У місті Очаків також відбувся перегляд цін. Нові розцінки встановлено на рівні 90,40 гривень за кубічний метр водопостачання та 101,30 - за водовідведення. Як повідомляє міськрада, це пов’язано зі збільшенням вартості енергії, скороченням обсягів постачання і численними поривами каналізаційних мереж.

За даними місцевого підприємства "Очаків-сервіс", стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80 відсотків за останні три роки. Пошкоджено три колектори загальною довжиною 1500 метрів, що потребує додаткових витрат на перекачку стоків.

У Миколаєві ситуація теж не краща. Представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків висловили невдоволення двоставковою ціною на опалення, який встановило підприємство ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

Вони наголошують, що нова схема нарахувань змушує мешканців переплачувати значні суми навіть у теплі місяці, коли опалення фактично не працює.

Тож ріст вартості ЖКП, яке торкнулося багатьох населених пунктів нашого регіону, викликає обурення у місцевих. З огляду на економічну ситуацію в країні, ріст вартосі базових продуктів та невисокі зарплати - розцінки на ЖКП забирають надто багато грошей.

