Местные жители в Николаевской области почувствовали реальную разницу в счетах за жилищно-коммунальные услуги из-за повышения тарифов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось многих населенных пунктов и стало неприятным сюрпризом местным, сообщает Politeka.

Разбираемся, где и насколько повысились тарифы на коммунальные услуги в Николаевской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области задело Вознесенск. Здесь в начале 2025 года ввели новые расценки на централизованное водоснабжение – 34,89 грн за кубический метр с НДС и водоотвод – 11,06 грн за кубический метр с НДС.

В городе Очаков также прошел пересмотр цен. Новые расценки установлены на уровне 90,40 гривен за кубический метр водоснабжения и 101,30 – за водоотвод. Как сообщает горсовет, это связано с увеличением стоимости энергии, сокращением объемов снабжения и многочисленными порывами канализационных сетей.

По данным местного предприятия "Очаков-сервис", состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80 процентов за последние три года. Повреждены три коллектора общей длиной 1500 метров, что требует дополнительных затрат на перекачку стоков.

В Николаеве ситуация тоже не лучше. Представители объединений совладельцев многоквартирных домов выразили недовольство двухставочной ценой на отопление, которое установило предприятие ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Они отмечают, что новая схема начислений заставляет жителей переплачивать значительные суммы даже в теплые месяцы, когда отопление фактически не работает.

Поэтому рост стоимости ЖКУ, которое затронуло многие населенные пункты нашего региона, вызывает возмущение у местных. Учитывая экономическую ситуацию в стране, рост стоимости базовых продуктов и невысокие зарплаты - расценки на ЖКУ забирают слишком много денег.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци"