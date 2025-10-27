Головним напрямом діяльності проєкту є безкоштовна видача продуктових наборів для ВПО та пенсіонерів у межах Харкова

У Харкові ВПО та пенсіонери можуть безкоштовно отримати продукти від громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.

Мета ініціативи полягає у забезпеченні безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові, предметами першої необхідності тих громадян, які через війну, вимушене переселення чи економічну нестабільність опинилися у складних життєвих умовах. Організація працює безперервно, надаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям похилого віку, малозабезпеченим громадянам і багатодітним родинам.

Головним напрямом діяльності проєкту є безкоштовна видача продуктових наборів у межах Харкова. Крім основних продуктів харчування, отримувачі допомоги можуть розраховувати на засоби особистої гігієни, побутові товари та інші необхідні речі. Таким чином, ініціатива має комплексний характер і спрямована на те, щоб забезпечити людей усім найнеобхіднішим для щоденного життя.

Для отримання гуманітарної допомоги потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Заявки приймаються виключно через офіційні ресурси організації — сторінки в соціальних мережах (Instagram, Telegram) або головний вебсайт проєкту. Після заповнення анкети кожному учаснику повідомляють дату та час, коли він зможе особисто прийти до офісу організації у Харкові, щоб отримати продуктовий набір.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється виключно офлайн — без доставки поштою чи кур’єром. Продуктові пакунки видають лише заявникам, які особисто пред’являють оригінали необхідних документів. У разі, якщо людина не має змоги прибути самостійно, отримати допомогу може довірена особа, маючи відповідне письмове підтвердження.

Представники організації підкреслюють, що умови участі можуть змінюватися залежно від кількості охочих, обсягу доступних ресурсів та поточної ситуації у місті. Тому всім, хто потребує допомоги, радять не відкладати реєстрацію, щоб вчасно скористатися можливістю отримати необхідну підтримку.

