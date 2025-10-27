Подорожчання проїзду в Житомирі офіційно набрало чинності з 20 вересня за рішенням міського виконкому, повідомляє Politeka.

Зміни у тарифах підготувала робоча група з розвитку транспорту, до якої увійшли представники КП «Трамвайно-тролейбусне управління» та приватних перевізників. Причиною перегляду вартості стали зростання витрат на електроенергію, пальне, мастильні матеріали, страхування та обслуговування рухомого складу.

За інформацією міської ради, у серпні понад 850 тисяч пасажирів користувалися громадським транспортом, з яких близько 120 тисяч були пільговиками. Для компенсації їхніх безкоштовних поїздок щороку витрачали приблизно 215 мільйонів гривень із міського бюджету, оскільки держава не забезпечувала фінансування пільгових перевезень.

Фактична собівартість поїздки для тролейбусів становить 37,94 гривні, для автобусів — 31,77 гривні. При цьому 27 категорій громадян, включно з пенсіонерами, учасниками бойових дій та людьми з інвалідністю І–ІІ груп, зберегли право на безкоштовний проїзд.

Нові тарифи передбачають оплату тролейбусом 10 гривень через транспортну картку або 12 гривень банківською карткою, а автобусом — 15 гривень незалежно від способу оплати. Учні та пільговики залишаються на попередніх умовах.

Для порівняння, у Вінниці електротранспорт коштує 12 гривень, у Черкасах — 13, у Хмельницькому — 9, а у Львові — до 25 гривень залежно від маршруту. Подорожчання проїзду в Житомирі стало частиною оновленої тарифної системи, спрямованої на стабільне фінансування перевізників та ефективну організацію міських перевезень.

