Подорожание проезда в Житомире официально вступило в силу с 20 сентября по решению городского исполкома, сообщает Politeka.

Изменения в тарифах подготовила рабочая группа по развитию транспорта, в которую вошли представители КП "Трамвайно-троллейбусное управление" и частных перевозчиков. Причиной пересмотра стоимости стали рост затрат на электроэнергию, горючее, смазочные материалы, страхование и обслуживание подвижного состава.

По информации городского совета, в августе более 850 тысяч пассажиров пользовались общественным транспортом, из которых около 120 тысяч были льготниками. Для компенсации их бесплатных поездок ежегодно тратили около 215 миллионов гривен из городского бюджета, поскольку государство не обеспечивало финансирование льготных перевозок.

Фактическая себестоимость поездки для троллейбусов составляет 37,94 гривны, для автобусов – 31,77 гривны. При этом 27 категорий граждан, включая пенсионеров, участников боевых действий и людей с инвалидностью I–II групп, сохранили право на бесплатный проезд.

Новые тарифы предусматривают оплату троллейбусом 10 гривен через транспортную карту или 12 гривен банковской картой, а автобусом — 15 гривен независимо от способа оплаты. Учащиеся и льготники остаются на предварительных условиях.

Для сравнения, в Виннице электротранспорт стоит 12 гривен, в Черкассах – 13, в Хмельницком – 9, а во Львове – до 25 гривен в зависимости от маршрута. Удорожание проезда в Житомире стало частью обновленной тарифной системы, направленной на стабильное финансирование перевозчиков и эффективной организации городских перевозок.

