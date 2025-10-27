Главным направлением деятельности проекта является бесплатная выдача продуктовых наборов для ВПЛ и пенсионеров в пределах Харькова.

В Харькове ВПЛ и пенсионеры могут бесплатно получить продукты от общественной организации «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в официальных сообщениях организации, реализующей социальный проект постоянного действия.

Цель инициативы заключается в обеспечении бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, предметами первой необходимости тех граждан, которые из-за войны войны, вынужденного переселения или экономической нестабильности оказались в сложных жизненных условиях. Она работает непрерывно, оказывая помощь внутренне перемещенным лицам, пожилым людям, малообеспеченным гражданам и многодетным семьям.

Главным направлением деятельности проекта является бесплатная выдача продуктовых наборов в Харькове. Кроме основных продуктов питания, получатели пособия могут рассчитывать на средства личной гигиены, бытовые товары и другие необходимые вещи. Таким образом, инициатива носит комплексный характер и направлена ​​на то, чтобы обеспечить людей всем необходимым для повседневной жизни.

Для получения гуманитарной помощи необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Заявки принимаются исключительно через официальные ресурсы организации – страницы в социальных сетях (Instagram, Telegram) или главный веб-сайт проекта. После заполнения анкеты сообщают каждому участнику дату и время, когда он сможет лично прийти в офис организации в Харькове, чтобы получить продуктовый набор.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется исключительно офлайн - без доставки по почте или курьером. Продуктовые свертки выдают только заявителям, которые лично предъявляют оригиналы необходимых документов. В случае, если человек не имеет возможности прибыть самостоятельно, получить помощь может доверенное лицо, имея соответствующее письменное подтверждение.

Представители организации подчеркивают, что условия участия могут изменяться в зависимости от количества желающих, объема доступных ресурсов и текущей ситуации в городе. Поэтому всем нуждающимся в помощи советуют не откладывать регистрацию, чтобы вовремя воспользоваться возможностью получить необходимую поддержку.

