Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області є одноразовою і має обмежений термін використання 180 днів з моменту зарахування.

Український уряд планує зробити щорічну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області "Тепла зима" постійною напередодні опалювального сезону 2025/2026, пише Politeka.net.

Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року".

Проєкт відповідної постанови Кабінету Міністрів вже перебуває на обговоренні. Минулого року грошова допомога для пенсіонерів у Київській області орієнтувалася на придбання зимового одягу, взуття та необхідних товарів і послуг. Цьогоріч уряд знову робить акцент на цільовому використанні коштів, при цьому головну увагу зосереджено на двох основних групах громадян:

Перша група – діти, яка є пріоритетною:

Діти з малозабезпечених сімей — найбільша категорія, на яку припадає основна частина фінансування.

Діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

Діти-сироти та діти з інвалідністю, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях.

Друга група – вразливі дорослі, серед яких:

Переселенці з інвалідністю І групи.

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Механізм виплати

Отримання допомоги «Тепла зима» буде максимально спрощеним. Якщо людина вже є отримувачем соціальної допомоги у зазначених категоріях, їй не потрібно подавати додаткові заяви або стояти в чергах.

Сума 6 500 гривень надійде голові домогосподарства безпосередньо від Міністерства соціальної політики. Кошти автоматично зараховуватимуться на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка».

Як можна використати кошти

Виплата є одноразовою і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування. Якщо кошти не будуть витрачені в цей період, вони повернуться до державного бюджету.

Грошову допомогу у Київській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій можна використати на покриття базових зимових потреб, зокрема:

Придбання теплих речей та взуття.

Оплату комунальних послуг: тепло, газ, електроенергія.

Придбання продуктів харчування.

Ліки та медичні препарати.

Квитки на транспорт.

