Украинское правительство планирует оказать ежегодную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области "Теплая зима" постоянной в преддверии отопительного сезона 2025/2026, пишет Politeka.net.

Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров уже находится на обсуждении. В прошлом году денежное пособие для пенсионеров в Киевской области ориентировалось на приобретение зимней одежды, обуви и необходимых товаров и услуг. В этом году правительство снова делает акцент на целевом использовании средств, при этом главное внимание сосредоточено на двух основных группах граждан:

Первая группа – дети, которая является приоритетной:

Дети из малообеспеченных семей – самая большая категория, на которую приходится основная часть финансирования.

Дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Дети, над которыми установлена ​​опека или забота.

Дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.

Вторая группа – уязвимые взрослые, среди которых:

Переселенцы с инвалидностью I группы.

Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Механизм выплаты

Получение помощи «Теплая зима» будет максимально упрощенным. Если человек уже является получателем социальной помощи в указанных категориях, ему не нужно подавать дополнительные заявления или стоять в очередях.

Сумма 6500 гривен поступит главе домохозяйства непосредственно от Министерства социальной политики. Средства будут автоматически зачисляться на специальный социальный счет или на виртуальную карточку «Дія.Карта».

Как можно использовать средства

Выплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в этот период, они вернутся в государственный бюджет.

Денежную помощь в Киевской области для пенсионеров и других уязвимых категорий можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:

Покупка теплых вещей и обуви.

Оплата коммунальных услуг: тепло, газ, электроэнергия.

Покупка продуктов питания.

Лекарства и лекарства.

Билеты на транспорт.

