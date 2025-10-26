Працівники центру проводять перевірку поданих даних, формують списки отримувачів і надають безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області відповідно до встановлених критеріїв.

У Львівській області внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори у рамках спеціальної програми підтримки, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує громадська організація «Простір майбутнього України», яка інформує про неї через свій офіційний Телеграм-канал.

Програма діє протягом жовтня 2025 року і спрямована на допомогу тим переселенцям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії або тимчасову окупацію у прифронтових регіонах України. У межах цієї ініціативи ВПО у Львівській області можуть отримати продуктові набори, які забезпечують базові харчові потреби.

Отримати допомогу можуть сім’ї, які відповідають визначеним критеріям:

Сім’ї, що вперше отримали статус ВПО після 01.06.2025 року і були внесені до бази отримувачів не раніше 01.08.2025 року. Ця категорія охоплює людей, які нещодавно переїхали до Львова, втекли від бойових дій або тимчасової окупації, і ще не отримували гуманітарної підтримки від інших організацій.

Багатодітні родини, які не отримують продуктові набори на постійній основі від інших благодійних фондів, організацій або церков. Для цих сімей така допомога є важливою підтримкою для забезпечення дітей необхідними продуктами харчування.

Як зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Львівській області

Реєстрація на отримання продуктової допомоги здійснюється особисто за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ «Львів»).

При зверненні переселенці мають мати при собі оригінали документів, що підтверджують особу та статус ВПО, а також документи, що підтверджують склад сім’ї. Працівники центру проводять перевірку поданих даних, формують списки отримувачів і надають допомогу відповідно до встановлених критеріїв.

