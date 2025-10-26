Работники центра проводят проверку данных, формируют списки получателей и предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области в соответствии с установленными критериями.

Во Львовской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность получить бесплатные продуктовые наборы в рамках специальной программы поддержки, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует общественная организация «Простір майбутнього України», которая информирует ее через свой официальный Телеграмм-канал.

Программа действует в течение октября 2025 года и направлена ​​на помощь тем переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий или временной оккупации в прифронтовых регионах Украины. В рамках этой инициативы ВПЛ во Львовской области могут получить продуктовые наборы, которые обеспечивают базовые пищевые потребности.

Получить помощь могут семьи, отвечающие определенным критериям:

Семьи, впервые получившие статус ВПЛ после 01.06.2025 года и внесенные в базу получателей не ранее 01.08.2025 года. Эта категория охватывает людей, недавно переехавших во Львов, сбежавших от боевых действий или временной оккупации, и еще не получавших гуманитарную поддержку от других организаций.

Многодетные семьи, не получающие продуктовые наборы на постоянной основе от других благотворительных фондов, организаций или церквей. Для этих семей такая помощь является важной поддержкой обеспечения детей необходимыми продуктами питания.

Как зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ во Львовской области

Регистрация на получение продуктовой помощи осуществляется по адресу: г. Львов, ул. Княгини Ольги, 106 (ТЦ "Львов").

При обращении переселенцы должны иметь оригиналы документов, подтверждающих личность и статус ВПЛ, а также документы, подтверждающие состав семьи. Работники центра проводят проверку данных, формируют списки получателей и оказывают помощь в соответствии с установленными критериями.

