Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається у межах затверджених державних програм, про що інформує Politeka.

Відповідно до положень Закону України про житловий фонд соціального призначення, визначено порядок надання квартир і категорії осіб, які можуть скористатися цією допомогою. Документ регламентує етапи оформлення, необхідні довідки та розгляд поданих заяв. Процедура очікування може тривати певний час, адже перед внесенням до списків заявники проходять перевірку.

У поточному році головну увагу приділено окремим групам громадян: військовим, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також родинам загиблих захисників.

Окремо виділено підтримку для тих, чиї домівки були зруйновані під час бойових дій. Для таких родин держава забезпечує можливість переселення у безпечні регіони, де доступні квартири, профінансовані міжнародними донорами або відновлені завдяки бюджетним програмам. Перевагу при розподілі отримують сім’ї з дітьми, літні особи та громадяни з інвалідністю.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області також передбачене в межах чинних ініціатив уряду. Серед них — програма «єВідновлення», що надає компенсацію постраждалим від війни через житлові сертифікати або фінансування для будівництва нового будинку.

Крім того, продовжує діяти державна програма «єОселя», орієнтована на військовослужбовців, освітян, науковців і медиків. Для цієї категорії встановлено іпотечну ставку 3%, тоді як інші учасники можуть скористатися кредитом під 7%.

