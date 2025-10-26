Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предусмотрено в рамках действующих инициатив правительства.

Согласно положениям Закона Украины о жилищном фонде социального назначения, определен порядок предоставления квартир и категории лиц, которые могут воспользоваться этой помощью. Документ регламентирует этапы оформления, необходимые справки и рассмотрение поданных заявлений. Процедура ожидания может занять некоторое время, ведь перед внесением в списки заявители проходят проверку.

В текущем году главное внимание уделено отдельным группам граждан: военным, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также семьям погибших защитников.

Отдельно выделена поддержка тем, чьи дома были разрушены во время боевых действий. Для таких семей государство обеспечивает возможность переселения в безопасные регионы, где доступны квартиры, профинансированные международными донорами или восстановленные благодаря бюджетным программам. Предпочтение при распределении получают семьи с детьми, пожилые и граждане с инвалидностью.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предусмотрено в рамках действующих инициатив правительства. Среди них — программа «єВідновлення», которая предоставляет компенсацию пострадавшим от войны из-за жилищных сертификатов или финансирования для строительства нового дома.

Кроме того, продолжает действовать государственная программа «єОселя», ориентированная на военнослужащих, педагогов, ученых и медиков. Для этой категории установлена ​​ипотечная ставка 3%, тогда как другие участники могут воспользоваться кредитом под 7%.

