Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Харкові обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Харкові та розповіли, які сюрпризи підготувала нова неділя жовтня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 27-ого числа: хмарно буде до самого вечора. Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати. Максимальна температура повітря сягне +10°C.

У вівторок, 28.10: повітря прогріється до +11°C. Протягом усього дня у місті буде триматися хмарність. Без опадів.

Середа, 29.10: ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів. Температурні коливання — від +7 до +9°C.

Четвер, 30 числа: протягом усього дня у Харкові триматиметься хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Впродовж дня температура триматиметься в межах +5…+8°C.

У п’ятницю, 31.10: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря триматиметься в межах +6…+9°C.

Субота, 01.11: хмарна пора протримається увесь день. Без опадів. Температура коливатиметься від +5 до +8°C. Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими, і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня й холодна.

У неділю 02.11: з ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від +5 до +8°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Харкові обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

