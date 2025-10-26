Прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове и рассказали, какие сюрпризы подготовило новое воскресенье октября, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 27 числа: облачно будет до самого вечера. Весь день сильный дождь, который днем ​​может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать. Максимальная температура воздуха составит +10°C.

Во вторник, 28.10: воздух прогреется до +11°C. На протяжении всего дня в городе будет держаться облачность. Без осадков.

Среда, 29:10: утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне пасмурного дня в целом. Без осадков. Температурные колебания от +7 до +9°C.

Четверг, 30 числа: в течение всего дня в Харькове будет облачная погода. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. В течение дня температура будет держаться в пределах +5…+8°C.

В пятницу, 31.10: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет мелкий дождь, однако к вечеру он должен стихнуть. Температура воздуха будет держаться в пределах +6…+9°C.

Суббота, 01.11: облачная пора продержится весь день. Без осадков. Температура будет колебаться от +5 до +8°C. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и праздновался всюду. Если в этот день будет холодно и снег, то весна прогнозируется поздняя и холодная.

В воскресенье 02.11: с утра и до самого вечера в Харькове небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от +5 до +8°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

