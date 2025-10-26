Повний графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Полтавській області розміщено на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Полтавській області передбачає проведення планових робіт на території Чорнухинської громади, повідомляє Politeka.

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», 27–28 жовтня можливі тимчасові перерви електропостачання в межах кількох населених пунктів Лубенського району.

27 жовтня з 08:00 до 16:30 без електроенергії можуть залишатися мешканці сіл Луговики, Галяве, Кізлівка, Липове, Пацали, Харсіки, Пізники, Піски-Удайські, а також смт Чорнухи. Перебої передбачені на вулицях Загорянка, Золота, Пробита, Горянська, Кутова, Лісна, Молодіжна, Центральна, Степна, Перемоги, Спортивна, Козацька, Злагоди, Полковника Харсіки, Гудимівка, Шевченка, Петренка та інших. У цей період виконуватимуться роботи з технічного обслуговування, а також капітальний ремонт згідно з річною програмою.

Наступного дня, 28 жовтня, з 08:00 до 16:30 можливі відключення у Гільцях, Вороньках, Загребеллі, Лісовій Слобідці, Мелехах, Постав-Муці, Сухоносівці, Пізниках і смт Чорнухи. Енергетики планують провести капітальні заходи та роботи за заявами користувачів. Зокрема, це стосується вулиць Садова, Тарасенська, Богдана Вязовського, Миру, Соборна, Очакова, Перемоги, Турянівська, Охріменка, Підгірська, Кільцева, Хрестулиця, Січкаря, Плавківська.

Мета запланованих дій — забезпечення стабільності та безпечного функціонування електромереж.

Жителів просять завчасно підготуватися до тимчасових перерв, аби уникнути побутових незручностей. Повний графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Полтавській області розміщено на офіційних ресурсах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року в Полтавській області: коли в оселях буде тепло.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: ціни різко змінилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно робити, щоб отримувати до 30 тисяч щомісяця.