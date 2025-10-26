Полный график отключения света в неделю с 27 октября по 2 ноября в Полтавской области размещен на официальных ресурсах.

График отключения света на неделю с 27 октября по 2 ноября в Полтавской области предусматривает проведение плановых работ на территории Чернухинского общества, сообщает Politeka.

По сообщению АО "Полтаваоблэнерго", 27-28 октября возможны временные перерывы электроснабжения в пределах нескольких населенных пунктов Лубенского района.

27 октября с 08:00 до 16:30 без электроэнергии могут оставаться жители сел Луговики, Голево, Козловка, Липовое, Пацалы, Харсики, Поездки, Пески-Удайские, а также пгт Чернухи. Перебои предусмотрены на улицах Загорянка, Золотая, Пробитая, Горянская, Угловая, Лесная, Молодежная, Центральная, Степная, Победы, Спортивная, Казацкая, Согласия, Полковника Харсики, Гудымовка, Шевченко, Петренко и других. В этот период будут выполняться работы по техническому обслуживанию, а также капитальный ремонт согласно годовой программе.

На следующий день, 28 октября, с 08:00 до 16:30 возможны отключения в Гильцах, Вороньках, Загребелле, Лесной Слободке, Мелехах, Постав-Муке, Сухоносовке, Позниках и пгт Чернухи. Энергетики планируют провести капитальные мероприятия и работу по заявлениям пользователей. В частности, это касается улиц Садовая, Тарасенская, Богдана Вязовского, Мира, Соборная, Очакова, Победы, Туряновская, Охрименко, Подгорская, Кольцевая, Крестулица, Сичкаря, Плавковская.

Цель запланированных действий – обеспечение стабильности и безопасного функционирования электросетей.

Жителей просят заблаговременно подготовиться к временным перерывам во избежание бытовых неудобств.

