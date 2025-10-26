Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області надається літнім людям, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Право на призначення соціальної допомоги мають особи, які відповідають визначеним критеріям.

Передусім це громадяни, які:

не отримують пенсію або інші соціальні виплати, зокрема ті, що передбачені як компенсація шкоди, завданої ушкодженням здоров’я на виробництві;

є малозабезпеченими, тобто мають середньомісячний дохід за останні шість місяців, який не перевищує прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню (виняток становлять особи з інвалідністю І групи та діти померлого годувальника);

досягли віку 65 років і при цьому не мають права на пенсію;

належать до осіб з інвалідністю І групи, якщо вони не отримують пенсію;

є дітьми померлого годувальника, у тому числі тими, що народилися протягом десяти місяців після його смерті, за умови, що годувальник не мав необхідного страхового стажу для оформлення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Розмір соціальної грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області

Виплата визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році він становить 2361 гривню, а допомога нараховується у відсотках до цієї суми:

150 % – сім’ям із трьома і більше дітьми померлого годувальника;

120 % – сім’ям із двома дітьми померлого годувальника;

100 % – особам з інвалідністю І групи, жінкам зі званням «Мати-героїня», а також на одну дитину померлого годувальника;

80 % – особам з інвалідністю ІІ групи;

60 % – особам з інвалідністю ІІІ групи;

50 % – священнослужителям, церковнослужителям та тим, хто не менш ніж десять років до ухвалення Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» займав офіційні чи виборні посади у легалізованих релігійних громадах. Право на таку допомогу має підтверджуватися архівними документами або показаннями свідків;

30 % – особам, які досягли віку, визначеного статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області

Процедура отримання державної допомоги є досить зручною — громадяни можуть подати заяву у будь-який зручний для них спосіб:

через уповноважених представників територіальної громади;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через портал Дія.

Джерело: На пенсії.

