Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области определяется исходя из размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области предоставляется пожилым людям, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Право на назначение социальной помощи имеют лица, отвечающие определенным критериям.

Прежде всего, это граждане, которые:

не получают пенсию или другие социальные выплаты, в том числе предусмотренные как компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;

являются малообеспеченными, то есть имеют среднемесячный доход за последние шесть месяцев, не превышающий прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну (исключение составляют лица с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца);

достигли возраста 65 лет и при этом не имеют права на пенсию;

относятся к лицам с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

являются детьми умершего кормильца, в том числе родившимися в течение десяти месяцев после его смерти, при условии, что у кормильца не было необходимого страхового стажа для оформления пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Размер социальной денежной помощи для пенсионеров во Львовской области

Выплата определяется исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2025 году он составляет 2361 гривну, а пособие начисляется в процентах к этой сумме:

150% – семьям с тремя и более детьми умершего кормильца;

120% – семьям с двумя детьми умершего кормильца;

100% – лицам с инвалидностью I группы, женщинам со званием «Мать-героиня», а также на одного ребенка умершего кормильца;

80% – лицам с инвалидностью II группы;

60% – лицам с инвалидностью III группы;

50% – священнослужителям, церковнослужителям и тем, кто не менее десяти лет до принятия Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» занимал официальные или выборные должности в легализованных религиозных общинах. Право на такую поддуржку должно подтверждаться архивными документами или свидетельскими показаниями;

30 % – лицам, достигшим возраста, определенному статьей 1 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Как оформить денежную помощь для пенсионеров во Львовской области

Процедура получения государственной поддержка достаточно удобна — граждане могут подать заявление любым удобным для них способом:

через уполномоченных представителей территориального общества;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал Дия.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львовской области: эксперты рассказали, увидят ли украинцы пустые прилавки.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие суммы теперь придется платить.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 во Львове: когда батареи будут теплыми.