Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области предоставляется пожилым людям, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Право на назначение социальной помощи имеют лица, отвечающие определенным критериям.
Прежде всего, это граждане, которые:
- не получают пенсию или другие социальные выплаты, в том числе предусмотренные как компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;
- являются малообеспеченными, то есть имеют среднемесячный доход за последние шесть месяцев, не превышающий прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 гривну (исключение составляют лица с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца);
- достигли возраста 65 лет и при этом не имеют права на пенсию;
- относятся к лицам с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;
- являются детьми умершего кормильца, в том числе родившимися в течение десяти месяцев после его смерти, при условии, что у кормильца не было необходимого страхового стажа для оформления пенсии для лица с инвалидностью III группы.
Размер социальной денежной помощи для пенсионеров во Львовской области
Выплата определяется исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
В 2025 году он составляет 2361 гривну, а пособие начисляется в процентах к этой сумме:
- 150% – семьям с тремя и более детьми умершего кормильца;
- 120% – семьям с двумя детьми умершего кормильца;
- 100% – лицам с инвалидностью I группы, женщинам со званием «Мать-героиня», а также на одного ребенка умершего кормильца;
- 80% – лицам с инвалидностью II группы;
- 60% – лицам с инвалидностью III группы;
- 50% – священнослужителям, церковнослужителям и тем, кто не менее десяти лет до принятия Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» занимал официальные или выборные должности в легализованных религиозных общинах. Право на такую поддуржку должно подтверждаться архивными документами или свидетельскими показаниями;
- 30 % – лицам, достигшим возраста, определенному статьей 1 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».
Как оформить денежную помощь для пенсионеров во Львовской области
Процедура получения государственной поддержка достаточно удобна — граждане могут подать заявление любым удобным для них способом:
- через уполномоченных представителей территориального общества;
- в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
- в сервисных центрах Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через портал Дия.
