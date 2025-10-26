Безкоштовне житло для ВПО у Харкові дає змогу багатьом людям у складних життєвих обставинах нарешті видихнути і відчути себе в безпеці.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові доступне через державні програми, приватні ініціативи та комунальні ресурси, повідомляє Politeka.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають різні люди та установи.

Це можуть бути приватні особи, заклади приватної власності, комунальні та державні установи. Держава створила спеціальні сервіси для пошуку даху над головою, де можна переглянути наявні місця, контакти та умови проживання.

Варто зазначити, що пріоритет надається для родин з дітьми, людей похилого віку та осіб з інвалідністю. А щоб знайти помешкання від фізичних осіб, переселенцям варто скористатися сервісом "Прихисток".

Потрібно зайти на сайт, обрати регіон, вказати кількість осіб та склад сім’ї, ознайомитися із пропозиціями та зв’язатися із власниками. Волонтерський ресурс "Допомагай" працює за схожим принципом і допомагає швидко знайти тимчасовий дах над головою.

Місцева влада також забезпечує ВПО безкоштовним житлом у Харкові. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування надають соціальні квартири у місцях компактного поселення.

Ті, хто бажає оселитися в таких місцях, мають повідомити відповідальних осіб під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу одразу після прибуття або зателефонувати на гарячі лінії.

Крім даху над головою, переселенці можуть отримати грошову допомогу та компенсацію за проживання. З цими питаннями варто звертатися до територіальних управлінь соціального захисту населення за місцем фактичного перебування.

