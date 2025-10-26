Робота для пенсіонерів у Полтавській області залишається актуальною темою, адже все більше людей похилого віку прагнуть залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює різні напрямки, повідомляє Politeka.

Пропозиції роботи для пенсіонерів у Полтавській області можна знайти на платформі work.ua. Серед них є посади касира, охоронця та водія.

Ці професії не потребують великого досвіду, тому підійдуть тим, хто має бажання заробляти гарні суми.

Однією з найзатребуваніших вакансій є касир або касирка торговельного залу. Заробітна плата становить 18 200. Компанія гарантує офіційне працевлаштування та виплату двічі на місяць.

Працівники також отримують знижки на обіди у кулінарії власного виробництва в розмірі 30 відсотків від вартості. Крім того, вони можуть купувати товари у магазині за гуртовими цінами з додатковою знижкою.

Ще одна пропозиція роботидля пенсіонерів у Полтавській області стосується охоронців у готельно-ресторанній мережі Everest. Графік влаштовано за вахтовим методом із оплатою від 12 000 до 15 000 гривень залежно від кількості змін.

Для тих, хто має досвід водіння, актуальною є вакансія водія на маніпулятор із заробітком від 10 000 до 30 000 гривень. Розмір оплати залежить від обсягу виконаних завдань.

Вимоги до кандидата включають наявність водійського посвідчення категорії СE, відповідальність і уважність на дорозі. Основні обов’язки полягають у перевезенні вантажів згідно з розкладом і дотриманні правил дорожнього руху.

Підприємство, яке пропонує цю посаду, готове взяти кандидатів без досвіду чи спеціальної освіти.

