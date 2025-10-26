Работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает разные направления, сообщает Politeka.
Предложения работы для пенсионеров в Полтавской области можно найти на платформе work.ua. Среди них есть должности кассира, охранника и водителя.
Эти профессии не нуждаются в большом опыте, поэтому подойдут тем, кто хочет зарабатывать хорошие суммы.
Одной из востребованных вакансий является кассир или кассир торгового зала. Заработная плата составляет 18200. Компания гарантирует официальное трудоустройство и выплату дважды в месяц.
Работники также получают скидки на обеды в кулинарии собственного производства в размере 30 процентов стоимости. Кроме того, они могут покупать товары в магазине по оптовым ценам с дополнительной скидкой.
Еще одно предложение работы для пенсионеров в Полтавской области касается охранников в гостинично-ресторанной сети Everest. График устроен по вахтенному методу с оплатой от 12 000 до 15 000 гривен в зависимости от количества изменений.
Для тех, кто имеет опыт вождения, актуальна вакансия водителя на манипулятор с заработком от 10 000 до 30 000 гривен. Размер оплаты зависит от объема выполненных задач.
Требования к кандидату включают наличие водительского удостоверения категории СЕ, ответственность и внимательность на дороге. Основные обязанности заключаются в перевозке грузов согласно расписанию и соблюдению правил дорожного движения.
Предприятие, которое предлагает этот пост, готово взять кандидатов без опыта или специального образования.
