Работа для пенсионеров в Полтавской области остается актуальной темой, ведь все больше пожилых людей стремятся оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает разные направления, сообщает Politeka.

Предложения работы для пенсионеров в Полтавской области можно найти на платформе work.ua. Среди них есть должности кассира, охранника и водителя.

Эти профессии не нуждаются в большом опыте, поэтому подойдут тем, кто хочет зарабатывать хорошие суммы.

Одной из востребованных вакансий является кассир или кассир торгового зала. Заработная плата составляет 18200. Компания гарантирует официальное трудоустройство и выплату дважды в месяц.

Работники также получают скидки на обеды в кулинарии собственного производства в размере 30 процентов стоимости. Кроме того, они могут покупать товары в магазине по оптовым ценам с дополнительной скидкой.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Полтавской области касается охранников в гостинично-ресторанной сети Everest. График устроен по вахтенному методу с оплатой от 12 000 до 15 000 гривен в зависимости от количества изменений.

Для тех, кто имеет опыт вождения, актуальна вакансия водителя на манипулятор с заработком от 10 000 до 30 000 гривен. Размер оплаты зависит от объема выполненных задач.

Требования к кандидату включают наличие водительского удостоверения категории СЕ, ответственность и внимательность на дороге. Основные обязанности заключаются в перевозке грузов согласно расписанию и соблюдению правил дорожного движения.

Предприятие, которое предлагает этот пост, готово взять кандидатов без опыта или специального образования.

