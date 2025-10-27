У разі невиконання цієї процедури подальші виплати грошової допомоги для ВПО в Одеській області будуть тимчасово призупинені.

Окремі категорії ВПО, які отримували державну грошову допомогу в Одеській області, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, що про це відомо.

У разі невиконання цієї процедури подальші виплати грошової допомоги для ВПО в Одеській області будуть тимчасово призупинені до моменту підтвердження особи та права на отримання допомоги.

Фізична ідентифікація обов’язкова для таких категорій отримувачів:

малозабезпечені сім’ї, які отримують державну допомогу для покриття базових потреб;

сім’ї, що виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з інвалідністю, у тому числі з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну підтримку;

особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, і користуються соціальною підтримкою;

опікуни, прийомні батьки та вихователі, що отримують винагороду за догляд за дітьми або підопічними;

особи, які здійснюють догляд за хворими або непрацездатними громадянами;

сім’ї з дітьми, що страждають на тяжкі захворювання, які потребують регулярної підтримки та додаткових ресурсів.

Процедура фізичної ідентифікації передбачає підтвердження особи отримувача та факту його перебування на підконтрольній українській території. Це необхідно для забезпечення безперервності соціальних виплат, а також для запобігання неправомірному отриманню допомоги.

Додаткову інформацію щодо порядку проходження ідентифікації, необхідних документів та умов процедури можна отримати у територіальних управліннях Пенсійного фонду України (ПФУ). Працівники надають детальні консультації та допомагають отримувачам соціальної допомоги правильно підготуватися до процедури.

