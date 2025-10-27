Отдельные категории ВПЛ, получавшие государственную денежную помощь в Одесской области, должны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.
Рассказываем, что об этом известно.
В случае невыполнения этой процедуры дальнейшие выплаты денежной помощи для ВПЛ в Одесской области будут временно приостановлены до момента подтверждения личности и права на получение пособия.
Физическая идентификация обязательна для следующих категорий получателей:
- малообеспеченные семьи, получающие государственную помощь для покрытия базовых нужд;
- семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лица с инвалидностью, в том числе с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью, получающие государственную социальную поддержку;
- лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию, и пользующиеся социальной поддержкой;
- опекуны, приемные родители и воспитатели, получающие вознаграждение за уход за детьми или подопечными;
- лица, осуществляющие уход за больными или нетрудоспособными гражданами;
- семьи с детьми, страдающие тяжелыми заболеваниями, требующие регулярной поддержки и дополнительных ресурсов.
Процедура физической идентификации предусматривает подтверждение личности получателя и факт его пребывания на подконтрольной украинской территории. Это необходимо для обеспечения непрерывности социальных выплат, а также для предотвращения неправомерного получения помощи.
Дополнительную информацию о порядке прохождения идентификации, необходимых документах и условиях процедуры можно получить в территориальных управлениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Сотрудники предоставляют подробные консультации и помогают получателям социальной помощи правильно подготовиться к процедуре.
Источник: На пенсии.
