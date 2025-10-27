В случае невыполнения этой процедуры дальнейшие выплаты денежного пособия для ВПЛ в Одесской области будут временно приостановлены.

Отдельные категории ВПЛ, получавшие государственную денежную помощь в Одесской области, должны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

Рассказываем, что об этом известно.

В случае невыполнения этой процедуры дальнейшие выплаты денежной помощи для ВПЛ в Одесской области будут временно приостановлены до момента подтверждения личности и права на получение пособия.

Физическая идентификация обязательна для следующих категорий получателей:

малообеспеченные семьи, получающие государственную помощь для покрытия базовых нужд;

семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица с инвалидностью, в том числе с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью, получающие государственную социальную поддержку;

лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию, и пользующиеся социальной поддержкой;

опекуны, приемные родители и воспитатели, получающие вознаграждение за уход за детьми или подопечными;

лица, осуществляющие уход за больными или нетрудоспособными гражданами;

семьи с детьми, страдающие тяжелыми заболеваниями, требующие регулярной поддержки и дополнительных ресурсов.

Процедура физической идентификации предусматривает подтверждение личности получателя и факт его пребывания на подконтрольной украинской территории. Это необходимо для обеспечения непрерывности социальных выплат, а также для предотвращения неправомерного получения помощи.

Дополнительную информацию о порядке прохождения идентификации, необходимых документах и ​​условиях процедуры можно получить в территориальных управлениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Сотрудники предоставляют подробные консультации и помогают получателям социальной помощи правильно подготовиться к процедуре.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области: когда обещают подать тепло.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где зарплата может составлять от 50 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Одесской области: где можно ежемесячно зарабатывать от 31 тысяч гривен.