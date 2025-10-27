Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також передбачене для військовослужбовців.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надається через спеціальні державні програми, повідомляє Politeka.

Ця підтримка спрямована на осіб, які втратили домівку через війну, а також на військових, людей з інвалідністю, сиріт і родини загиблих захисників.

Виділення помешкань відбувається згідно із Законом України про житловий фонд соціального призначення. У ньому визначено порядок забезпечення житлом різних соціальних категорій і вимоги до кандидатів. Процес оформлення тривалий, оскільки передбачає збір документів і перевірку даних, проте він дає реальну можливість відновити життєву стабільність.

Держава пропонує переселенцям кілька форм допомоги. Це можуть бути квартири, придбані або відремонтовані за кошти міжнародних партнерів, тимчасові службові приміщення чи сертифікати на купівлю нового житла. Особлива увага приділяється родинам із дітьми, літнім людям і громадянам з інвалідністю.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також передбачене для військовослужбовців, яким доступні новобудови або оновлені квартири, профінансовані державним бюджетом чи благодійними донорами.

Серед основних ініціатив, що допомагають постраждалим, варто відзначити програму «єВідновлення». Вона передбачає компенсацію для тих, чиє помешкання було зруйноване, у вигляді житлових сертифікатів або коштів на будівництво.

Ще одна програма — «єОселя». Вона спрямована на військових, педагогів, медиків і науковців. Для цих категорій передбачено іпотечне кредитування під 3 відсотки, що дозволяє придбати власне житло за доступними умовами.

Такі заходи покликані підтримати українців, які постраждали від бойових дій, і забезпечити для них гідні умови життя у мирних громадах.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.