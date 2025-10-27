Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусмотрено для военнослужащих.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется через специальные государственные программы, сообщает Politeka.

Эта поддержка направлена ​​на лиц, потерявших дом из-за войны, а также на военных, людей с инвалидностью, сирот и семьи погибших защитников.

Выделение жилья происходит согласно Закону Украины о жилищном фонде социального назначения. В нем определен порядок обеспечения жильем разных социальных категорий и требования к кандидатам. Процесс оформления длительный, поскольку предполагает сбор документов и проверку данных, однако дает реальную возможность восстановить жизненную стабильность.

Государство предлагает переселенцам несколько форм помощи. Это могут быть квартиры, приобретенные или отремонтированные за счет международных партнеров, временные служебные помещения или сертификаты на покупку нового жилья. Особое внимание уделяется семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с инвалидностью.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусмотрено для военнослужащих, которым доступны новостройки или обновленные квартиры, профинансированные государственным бюджетом или благотворительными донорами.

Среди основных инициатив, помогающих пострадавшим, стоит отметить программу «єВідновлення». Она предусматривает компенсацию для тех, чье жилье было разрушено, в виде жилых сертификатов или средств на строительство.

Еще одна программа — «єОселя». Она направлена ​​на военных, педагогов, медиков и ученых. Для этих категорий предусмотрено ипотечное кредитование под 3 процента, что позволяет приобрести жилье по доступным условиям.

Такие меры призваны поддержать пострадавших от боевых действий украинцев и обеспечить для них достойные условия жизни в мирных общинах.

