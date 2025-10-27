На час проведення ремонту буде змінено схеми руху кількох трамвайних маршрутів та введено новий графік руху транспорту в Харкові.

Новий графік руху транспорту в Харкові діятиме 27 жовтня, проте зміни стосуються лише кількох маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у міській раді Харькова.

27 жовтня тимчасово зупинять рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському. Обмеження діятиме з 9 години ранку до 17 години вечора. Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства міста. Причиною зупинки руху стало проведення ремонтних робіт на трамвайній колії, що вимагає тимчасового перекриття частини маршруту.

Фахівці департаменту зазначили, що ремонт є необхідним через зношеність колійного полотна, яке потребує заміни окремих ділянок рейок, шпал і кріплень. Після завершення робіт рух трамваїв на цій ділянці буде відновлено в повному обсязі, що дозволить підвищити безпеку та комфорт пасажирських перевезень.

На час проведення ремонту буде змінено схеми руху кількох трамвайних маршрутів. Зокрема, трамвай № 6 курсуватиме за зміненим маршрутом: від розворотного кола біля залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» через вулицю Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, майдани Сергіївський, Павлівський та Конституції, проспект Героїв Харкова, Кошкіна та Георгія Тарасенка — до парку Машинобудівників.

Також новий графік руху транспорту в Харкові стосується маршруту трамвая № 8, який рухатиметься від розворотного кола на вул. Одеській через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, в’їзд Семиградський, вулиці Віринську, Мойсеївську та Шевченка — до кінцевої зупинки «Журавлівський гідропарк».

Для зручності мешканців району та уникнення транспортних незручностей у період відсутності трамвайного сполучення міська влада організовує роботу тимчасового автобусного маршруту № 8. Автобуси курсуватимуть за маршрутом: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) — Салтівське шосе — Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — Олега Громадського — станція метро «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) — Олега Громадського — майдан Захисників України — Героїв Харкова — Академіка Павлова — Салтівське шосе — Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

Міська адміністрація закликає харків’ян поставитися з розумінням до тимчасових обмежень і заздалегідь планувати свої поїздки. У Департаменті будівництва наголошують, що проведення ремонтних робіт є частиною планового оновлення трамвайної інфраструктури.

