На время проведения ремонта будут изменены схемы движения нескольких трамвайных маршрутов и введен новый график движения транспорта в Харькове.

Новый график движения транспорта в Харькове будет действовать 27 октября, однако изменения касаются нескольких маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в городском совете Харькова.

27 октября временно остановят движение трамваев. Ограничение будет действовать с 9 утра до 17 часов вечера. Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. Причиной остановки движения стало проведение ремонтных работ на трамвайном пути, что требует временного перекрытия дороги.

Специалисты департамента отметили, что ремонт необходим из-за износа путевого полотна, которое требует замены отдельных участков рельсов, шпал и креплений. После завершения работ движение трамваев на этом участке будет восстановлено в полном объеме, что позволит повысить безопасность и комфорт пассажирских перевозок.

На время проведения ремонта будут изменены схемы движения нескольких трамвайных рейсов. В частности, трамвай №6 будет курсировать по измененному пути: от разворотного круга у железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» через улицу Евгения Котляра, ул. Полтавский Путь, майданы Сергеевский, Павловский и Конституции, проспект Героев Харькова, Кошкина и Георгия Тарасенко - в парк Машиностроителей.

Также новый график движения транспорта в Харькове касается маршрута трамвая № 8, который будет двигаться от разворотного круга по ул. Одесской через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, ул. Академика Павлова, въезд Семиградский, улицы Виринскую, Моисеевскую и Шевченко - до конечной остановки "Журавловский гидропарк".

Для удобства жителей района и избегания транспортных неудобств в период отсутствия трамвайного сообщения городские власти организуют работу временного автобусного маршрута № 8. Автобусы будут курсировать по маршруту: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) - Салтовское шоссе - Академика Павлова - Академик Павлова - проспект Героев (разворотный круг троллейбуса) - Олега Общественного - площадь Защитников Украины - Героев Харькова - Академика Павлова - Салтовское шоссе - Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

Городская администрация призывает отнестись с пониманием к временным ограничениям и заранее планировать свои поездки. В Департаменте строительства отмечают, что проведение ремонтных работ является частью планового обновления трамвайной инфраструктуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.