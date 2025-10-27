Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення призначена в першу чергу для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Благодійний фонд Карітас Кривий Ріг надає грошову допомогу у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення для оплати оренди житла родинам, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.

Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення призначена в першу чергу для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну або тимчасову окупацію.

Підставами для отримання допомоги є:

недавнє прибуття з тимчасово окупованих територій або з зон активних бойових дій (менше ніж 30 днів тому);

необхідність покинути школи чи дитячі садки, де родина тимчасово проживала, через підготовку закладів до нового навчального року;

проживання у гуртожитках із загрозою виселення.

Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення надається терміном до 6 місяців, що дозволяє родинам забезпечити стабільність житла у критичний період.

Пріоритет при наданні допомоги надається родинам та особам із підвищеним рівнем вразливості, зокрема:

вагітні або матері, які годують дітей віком до трьох років;

багатодітні родини, що виховують три і більше дітей;

самотні матері, батьки або опікуни;

люди з інвалідністю I та II групи;

особи з тяжкими захворюваннями;

самотні люди похилого віку віком 60 років і старші.

Програма спрямована на підтримку тих, хто найбільше потребує допомоги у забезпеченні житлом, та дає можливість переселенцям і вразливим родинам зберегти стабільність і безпеку протягом важливого періоду адаптації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.