Благотворительный фонд Каритас Кривой Рог предоставляет денежную помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий населения для аренды жилья семьям, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Facebook.

Денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий населения предназначена в первую очередь для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или временной оккупации.

Основанием для получения пособия являются:

недавнее прибытие с временно оккупированных территорий или из зон активных боевых действий (менее 30 дней назад);

необходимость покинуть школы или детские сады, где семья временно проживала, через подготовку заведений к новому учебному году;

проживание в общежитиях с угрозой выселения.

Денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий населения предоставляется на срок до 6 месяцев, что позволяет семьям обеспечить стабильность жилья в критический период.

Приоритет при оказании помощи предоставляется семьям и лицам с повышенным уровнем уязвимости, в частности:

беременные или матери, кормящие детей младше трех лет;

многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей;

одинокие матери, родители или опекуны;

люди с инвалидностью I и II группы;

лица с тяжелыми заболеваниями;

одинокие старики в возрасте 60 лет и старше.

Программа направлена ​​на поддержку тех, кто больше нуждается в помощи в обеспечении жильем, и дает возможность переселенцам и уязвимым семьям сохранить стабильность и безопасность в течение важного периода адаптации.

