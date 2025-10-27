Робота для пенсіонерів у Львові пропонує різноманітні вакансії у сфері продажу, гастрономії та готельно-ресторанного бізнесу, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Наприклад, компанія Vodafone Retail Україна запрошує на посаду продавця-консультанта зі ставкою 20 000–45 000 грн плюс відсотки. Працівник консультує клієнтів щодо смартфонів, гаджетів, аксесуарів і продуктів Vodafone, проводить продаж товарів готівкою, безготівково або в кредит, бере участь у прийомі та переміщенні продукції, інвентаризації та мерчендайзингу. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та відпустки, медичне страхування, наставництво та гнучкий графік роботи, а також можливість кар’єрного зростання.

Для тих, хто цікавиться гастрономією, відкриті вакансії у мережі «Сільпо» та Smaki-maki. Пекарі в «Сільпо» отримують 32 600–46 300 грн, займаються випіканням дріжджового, бісквітного та листкового тіста, виготовляють хліб, булочки, пироги та круасани. Компанія гарантує стабільну зарплату, офіційне оформлення, страхування життя, індивідуальний графік, адаптацію новачків та можливості кар’єрного розвитку.

Кухар-сушист у Smaki-maki заробляє 39 000–42 000 грн і працює з японською кухнею, готуючи суші, боули та інші страви. Працівники отримують оплачуване стажування, бонуси за якість та швидкість, стабільні виплати, безкоштовне харчування, знижки на меню, транспорт додому та можливість кар’єрного росту до су-шефа. Гнучкий графік 2/2, 3/3 або 3/2 дозволяє обирати зручний ритм роботи.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрямки: продаж і обслуговування клієнтів, випічку та приготування страв японської кухні. Компанії пропонують стабільну оплату, офіційне працевлаштування, навчання з наставником та комфортні умови роботи, забезпечуючи можливість активної зайнятості та додаткового доходу навіть для тих, хто виходить на пенсію.

