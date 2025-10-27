Работа для пенсионеров во Львове предлагает различные вакансии в сфере продаж, гастрономии и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

К примеру, компания Vodafone Retail Украина приглашает на должность продавца-консультанта со ставкой 20 000–45 000 грн плюс проценты. Работник консультирует клиентов по смартфонам, гаджетам, аксессуарам и продуктам Vodafone, проводит продажу товаров наличными, безналично или в кредит, участвует в приеме и перемещении продукции, инвентаризации и мерчендайзинга. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные и отпуска, медицинское страхование, наставничество и гибкий график работы, а также возможность карьерного роста.

Для интересующихся гастрономией открыты вакансии в сети «Сільпо» и Smaki-maki. Пекари в «Сильпо» получают 32 600–46 300 грн, занимаются выпечкой дрожжевого, бисквитного и слоеного теста, производят хлеб, булочки, пироги и круассаны. Компания гарантирует стабильную зарплату, официальное оформление, страхование жизни, индивидуальный график, адаптацию новичков и возможности карьерного развития.

Повар- сушист в Smaki-maki зарабатывает 39 000–42 000 грн и работает с японской кухней, готовя суши, боулы и другие блюда. Работники получают оплачиваемую стажировку, бонусы за качество и скорость, стабильные выплаты, бесплатное питание, скидки на меню, транспорт на дом и возможность карьерного роста к су-шефу. Гибкий график 2/2, 3/3 или 3/2 позволяет выбирать удобный ритм работы.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления: продажа и обслуживание клиентов, выпечка и приготовление блюд японской кухни. Компании предлагают стабильную оплату, официальное трудоустройство, обучение с наставником и комфортные условия работы, обеспечивая возможность активной занятости и дополнительного дохода даже для выходящих на пенсию.

